Kızılay'dan Fatih Portakal'a yanıt

Ahbap'a çadır satışı' tartışmalarına gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia ederek ağır bir ithamda bulundu. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Portakal'ın çıkışına cevap verdi.

PORTAKAL'DAN KIZILAY HAKKINDA AĞIR İTHAM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, ''Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanin Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin.'' ifadelerini kullandı.

KEREM KINIK'TAN PORTAKAL'A CEVAP: "SORUMLU GAZETECİ GİBİ DAVRANIN"

Portakal'ın paylaşımına Kerem Kınık sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kan bağışının ticarete konu edilemeyeceğini belirten Kınık, ''Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay’a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.'' diye cevap verdi.

Kerem Kınık sosyal medya hesabından şunları ifade etti: