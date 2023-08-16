Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden sulama kanallarına temizlik ve bakım çalışmaları! ''Başkan destek veriyor, biz üretiyoruz, millet de faydalanıyor''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım, onarım çalışmalarını yapıyor.

MAKİNALARIN GİREMEDİĞİ YERLERDE İNSAN GÜCÜ!

A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit, Kandıra, Derince, Körfez ve Gebze ilçelerindeki 100 bin dekar tarım arazisini besleyen sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Kanallarda su akışına engel olan toprak birikintisi, otlar ve ağaç dalları temizleniyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, kanal boyunca iş makinaları ve makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizleme çalışması yapıyor.

Büyükşehir A Takımı ekipleri, sulama sezonunun sorunsuz olması için yaz boyunca kent genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek. Öte yandan büyükşehir, Kocaeli genelindeki tarımsal sulama tesislerinin kapalı sisteme dönüştürülmesiyle ilgili çalışma da sürdürüyor.

Üretici Mehmet Yılmaz, Başkan Büyükakın’ın çiftçilerin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, “Çok şükür kanallarımız temizlendi, onarımı yapıldı. Artık sularımız bol bol geliyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çiftçiler olarak bu sene çok rahat edeceğiz. Başkan destek veriyor, biz üretiyoruz, millet de faydalanıyor" şeklinde konuştu.