Kocaeli spor camiasının acı günü! Abdülkadir Bayraktutar trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tünel'de kaza yapan aracın sürücü hayatını kaybetti. 55 yaşındaki sürücünün Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar olduğu öğrenildi.

Kocaeli spor camiasının acı günü! Abdülkadir Bayraktutar trafik kazasında hayatını kaybetti

Spor camiasını üzecek haber Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel'den geldi. Aracıyla kaza yapan 55 yaşındaki sürücünün Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel'de yaşanmıştı. 41 AB 431 plakalı Abdulkadir Bayraktutar yönetimindeki aracın hakimiyetini kaybetmiş tünel duvarına çarpmıştı. Bayraktutar sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılıp hastaneye sevk edildi. Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı olduğu öğrenilen Bayraktutar'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını öğrenildi.,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kocaeli # Kuzey Marmara Otoyolu
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