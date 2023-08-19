Kocaeli'de 390 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı

Gebze'de bir araçtan 390 bin lira para çaldığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir araçtan 390 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden G.K, N.P. ve E.T. Darıca ilçesinde, D.H. ve G.P. Gürcistan'a kaçmaya çalışırken Samsun'da yakalandı.

Şüphelilerin 17 Ağustos'ta İstanbul'da kuyumcu kuryesinden 2 kilogram altın çalınmasıyla da ilgili oldukları belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gürcistan uyruklu G.P. ve N.P. ile Ukrayna uyruklu D.H. tutuklandı.

G.K. adli kontrol hükümlerinden yurtdışına çıkma yasağı şartı ile E.T. de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı ancak ekipler bu kişileri İstanbul'daki altın hırsızlığıyla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.