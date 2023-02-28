Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli'de fabrika yangını / 2023
Son Güncelleme:

Balcık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # yangın
İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması İzmir’de deprem Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı "Adıyaman'da sizden helallik istiyorum"
Çok Okunanlar
1 28 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
2 Kocaeli'de fabrika yangını
3 Macaristan Başbakanı Orban’dan TürkAkım hakkında açıklama
4 Atatürk "Türk nedir?" sorusuna ne cevap verdi?
5 Kaybolan 5 medeniyet hangileridir?