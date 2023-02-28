Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Balcık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansıİzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması İzmir’de deprem Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı "Adıyaman'da sizden helallik istiyorum"