Kocaeli'de kaçak tütüne dev operasyon

Koceli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de kaçak tütüne dev operasyon
Süleyman Daban Süleyman Daban

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Başiskele ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramada 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ile 124 bin 500 ambalaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 iş yeri sahibinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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