Kocaeli'de korkutan yangın!

Yangın, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. 2 katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu.



Edinilen bilgiye göre, saat 15.15 sıralarında Çenedağ Mahallesi Gülsüm Sokak'taki 2 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim oldu.Yangın etraftaki binalara sıçramadan söndürüldü. Gökyüzüne yükselen dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.