Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden altısı tutuklandı.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince, Kartepe, Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

11 Şüpheliden 6'sı Tutuklandı

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 861 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 2 gram eroin, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 130 lira ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, C.Ç, R.C, S.A, Y.M. ile A.Ş, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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