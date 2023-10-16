IMF Zirvesinde 'Ortak Bildiri' Reddedildi

IMF zirvesinde "ortak bildiri" noktasında uzlaşı sağlanamadı. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak dil konusunda anlaşılmadı. Bildiri de yayınlanmadı.

IMF Zirvesinde 'Ortak Bildiri' Reddedildi
Son Güncelleme:

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları sona erdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak dil konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde uzlaşamadı.

Toplantıdan kredi kaynaklarına ise onay çıktı. Yıl sonuna kadar fonun kredi kaynaklarında 'anlamlı bir artış' yapılması konusunda uzlaşıldı.

IMF finansmanını artırmaya yönelik Washington destekli bir plan üzerinde anlaşılamaması dikkati çekti.

# ekonomi # imf
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar Açık Açık İsrail'i Savunmaya "Korkan" Siyasiler! Açık Açık İsrail'i Savunmaya "Korkan" Siyasiler! Çin Çok Değerli Cevher Keşfetti! Çin Çok Değerli Cevher Keşfetti!