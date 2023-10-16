IMF Zirvesinde 'Ortak Bildiri' Reddedildi

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları sona erdi.



Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak dil konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde uzlaşamadı.

Toplantıdan kredi kaynaklarına ise onay çıktı. Yıl sonuna kadar fonun kredi kaynaklarında 'anlamlı bir artış' yapılması konusunda uzlaşıldı.

IMF finansmanını artırmaya yönelik Washington destekli bir plan üzerinde anlaşılamaması dikkati çekti.