Kocaeli'nde bir kargo şirketinin taşıdığı kargolardan çıkanlar herkesi şoke etti
Kocaeli'nde bir kargo şirketinin deposuna yapılan operasyonda çıkanlar polis ekipleri dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Gebze ilçesinde bir kargo şubesine yüklü miktarda bandrolsüz tütün getirildiği istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, kargo şubesine getirilen paketlerde yapılan aramalarda, 2 ton 525 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen 2 ton 525 kilogram bandrolsüz tütüne el konulurken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun ilgi maddesi gereğince adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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