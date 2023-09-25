Konya'da 20. Mistik Müzik Festivali Heyecanı

Konya'da 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 250 semazenin Mevlana Meydanı’nda icra ettiği sema gösterisiyle başladı. 30 Eylül'e kadar sürecek binlerce misafirin ilgiyle takip edeceği festivalde birbirinden farklı konser ve etkinlikler olacak.

Konya'da 20. Mistik Müzik Festivali Heyecanı

Konya 20. Mistik Müzik Festivali, Vuslat Yürüyüşü ve Görkemli sema gösterisiyle izleyenleri büyüledi..

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Mevlana Meydanı’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak 250 semazenle birlikte “Vuslat Yürüyüşü” yapıldı.

Yürüyüş sonrasında 250 semazenin aynı anda sergilediği sema gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm vatandaşları 30 Eylül'e kadar sürecek festivale davet etti.

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