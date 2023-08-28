Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın taklalar atarak araziye devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
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Kaza, Beyşehir-Antalya karayolu Yeşildağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya yönünden Konya yönüne seyir eden E.G. yönetimindeki 20 BLC 93 plakalı hafif ticari araç, Yeşildağ Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Araziye devrilen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 1 YARALI

Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Resim : 1

Konya’da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Resim : 2

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