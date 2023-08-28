Adana’da kuvvetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi! Otomobil üzerine ağaç devrildi

Adana’da aşırı sıcakların ardından bugün öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış, öğleden sonra kent merkezine ulaştı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar ise Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Otomobilde hasar meydana geldi. Yağmur şehir merkezinde etkisini sürdürüyor.

OTOMOBİL ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ