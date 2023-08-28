Adana’da kuvvetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi! Otomobil üzerine ağaç devrildi

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Adana’da sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Adana’da kuvvetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi! Otomobil üzerine ağaç devrildi
Son Güncelleme:

Adana’da aşırı sıcakların ardından bugün öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış, öğleden sonra kent merkezine ulaştı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar ise Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Otomobilde hasar meydana geldi. Yağmur şehir merkezinde etkisini sürdürüyor.Adana’da kuvvetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi! Otomobil üzerine ağaç devrildi - Resim : 1

OTOMOBİL ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Adana’da kuvvetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi! Otomobil üzerine ağaç devrildi - Resim : 2

Lastikleri patlamış eski bisikletini bıraktı, son model bisikleti çaldı! Hırsız bisiklete binerek kaçtıLastikleri patlamış eski bisikletini bıraktı, son model bisikleti çaldı! Hırsız bisiklete binerek kaçtıYurt
# yağmur # sağanak yağış # ağaç # otomobil
Çok Okunanlar
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Trakya Üniversitesi'nde!
Trakya Üniversitesi'nde!
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
Öne Çıkanlar Köln’de Skandal! Ermeni Lobisi Türkleri Kızdırdı! - Ulusal Kanal Haber Köln’de Skandal! Ermeni Lobisi Türkleri Kızdırdı! - Ulusal Kanal Haber Diyarbakır'da 5 sandık mezar! Diyarbakır'da 5 sandık mezar!