Lastikleri patlamış eski bisikletini bıraktı, son model bisikleti çaldı! Hırsız bisiklete binerek kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 2032. Sokak'taki bir kaportacı dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, iterek getirdiği lastikleri patlamış bisikleti iş yerinin yanında bulunan çöp konteynerine dayadıktan sonra içeride bulunan 2023 model bisikleti alıp ortadan kayboldu.

Hırsızlık anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin saat 19.30 sıralarında iterek getirdiği bisikleti iş yerinin bitişiğinde bulunan çöp konteynerinin yanına bıraktığı, yaklaşık 2 saat boyunca çevreyi kontrol ettikten sonra Osman İnal Öz’e ait bisiklete binerek uzaklaştığı görüldü.

LASTİKLERİ PATLAMIŞ ESKİ BİSİKLETİNİ BIRAKTI, SON MODEL BİSİKLETİ ÇALDI!

Osman İnal Öz, dışarıda çöpün yanında bir başka bisikleti görünce çevredeki esnaf arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını düşündüğünü belirterek, “Şu ana kadar bisikletimden bir haber çıkmayınca polise haber verdim. Güvenlik kamerasında bisikletimin tanımadığım bir kişi tarafından çalındığını gördüm. Bisikletimin yerine de bu bisikleti bırakmış. Bisikletimi 20 gün önce Alanya’daki bayiden 6 bin 750 liraya aldım. Tüm evrakları bisikletimin çantasındaydı. Bisikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı iş yerinin yakınındaki bir marketten peynir ekmek istediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.