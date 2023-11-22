Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 94 kilogram skunk ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarından şüphelenilen iki araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheliler, polisin "Dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçtılar. Şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan aramalarda, paketler halinde 94 kilogram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ege B, Mehmet K. ve Gülçin Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # uyuşturucu # operasyon
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