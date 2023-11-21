İstanbullular Dikkat! Kış Lastiği Zorunluluğu O Tarihe Çekildi

İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun, meteorolojik veriler çerçevesinde bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini duyurdu.

İstanbullular Dikkat! Kış Lastiği Zorunluluğu O Tarihe Çekildi
Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun, her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." denildi.

# istanbul # kış lastiği
Çok Okunanlar
Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş!
Altın Gaza Geldi! Yok Böyle Yükseliş!
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!
BEDAŞ Tüm O İlçeleri Paylaştı!
BEDAŞ Tüm O İlçeleri Paylaştı!
İstanbul'a Kar Geliyor!
İstanbul'a Kar Geliyor!
Öne Çıkanlar Ulusal Haber | Yurttan ve Dünyadan Son Dakika Haberler | #CANLI Ulusal Haber | Yurttan ve Dünyadan Son Dakika Haberler | #CANLI Kuru Üzümün İçindeki Gizem! Kuru Üzümün İçindeki Gizem!