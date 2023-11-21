İstanbullular Dikkat! Kış Lastiği Zorunluluğu O Tarihe Çekildi
İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun, meteorolojik veriler çerçevesinde bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun, her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." denildi.
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