Koyun alışverişi cinayetle bitti!

Olay, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana geldi. Koyun alışverişin arından çıkan kavgada kendisini yaralayan adamı, elindeki tüfeği kapıp ateş ederek öldürdü.

Koyun alışverişi cinayetle bitti!
Editör: Yağmur Biçen

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Mustafa G., koyun alışverişi sonrası aralarında çıkan kavgada kendisini yaralayan Hüseyin Deveci'yi (65), elindeki tüfeği kapıp ateş ederek öldürdü. Mustafa G., hastaneye kaldırıldı.

 Mustafa G. ve Hüseyin Deveci, aralarındaki koyun alışverişi sonrası tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Deveci, tüfekle ateş açarak Mustafa G.'yi yaraladı.

Mustafa G. ise Deveci'nin elindeki tüfeği kapıp, ateş etti. Kanlar içinde yığılan Deveci olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Mustafa G. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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