Kurum: Metroların temelini ben attım diye yalan söylüyor!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'daydı.

Kurum'un gündeminde Tuzla'ya ve İstanbul'a yapılacak yatırımlar kadar mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi de vardı. Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun yalan söylemekle suçladı.

Murat Kurum 'yalan' iddiasını "Rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metroların temelini ben attım diye yalan söylüyor" ifadeleriyle temellendirdi.



