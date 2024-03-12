KYK Yurdunda öldüren şaka!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi yurda gizlice soktuğu silahla şaka yaparken arkadaşını vurdu.

KYK Yurdunda öldüren şaka!
Editör: Yağmur Biçen

Olay yerinden alınan bilgiye göre Kilis'teki  bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın (21) odasından silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Maktul ile aynı odada kalan B.Y. (19) gözaltına alındı.

M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # yaralama
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