KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Bakanlık'tan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini açıkladı. Ayrıca, Kasapoğlu depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Bakanlık'tan açıklama

GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretleri iade edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadere yer verdi:

- Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.

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