KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Bakanlık'tan açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini açıkladı. Ayrıca, Kasapoğlu depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.
GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretleri iade edilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadere yer verdi:
- Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.
Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 9, 2023
20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir.
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