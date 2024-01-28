Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu, Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,57 kilometre olarak belirlendi.
AFAD X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 9,57 kilometre olarak kaydedildi. Deprem 01:26'de meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-01-28
Saat:01:27:13 TSİ
Enlem:38.285 N
Boylam:38.77 E
Derinlik:9.57 km
Detay:https://t.co/gjPW5NtU0Y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi