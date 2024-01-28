Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi

AFAD duyurdu, Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,57 kilometre olarak belirlendi.

Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
deprem
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AFAD X üzerinden vatandaşlara  duyurdu, Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 9,57 kilometre olarak kaydedildi. Deprem 01:26'de meydana geldi.

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