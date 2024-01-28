Rize'de petrol heyecanı!

Gümüşhane Üniversitesi'nde Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanlığı yapan Prof. Dr. Nafiz Maden önemli açıklamayı iletti. Rizeli vatandaşlar bu haberi bekliyordu. Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında tespit edilen petrolle ilgili konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Bütün umutlarımız deniz noktasında” dedi.

RİZE'DE PETROL HEYECANI

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz’de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için eylül ayında denize açıldı. Rize’deki Çayeli'nin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alan Prof. Dr. Maden, petrol potansiyelini öğrenmek için örnekleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdi. TPAO tarafından yapılan analizlere göre denizin yüzeyine sızan sıvının ise bir ham petrol olduğu meydana çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, umutlarının denizde olduğunu söyledi. Başkan Çiftçi şu ifadelerde bulundu: