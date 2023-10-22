Malatya'da 37 Market Maliyetine Satış Başlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi yıl sonuna kadar 37 markette maliyetine satış başlattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan 37 markette, vatandaşa destek olmak için bini aşkın üründe indirimler raflara yansıdı.

Başlatılan kampanya ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan marketteki ürünlerin etiket fiyatlarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Esenlik marketlerinde maliyetine satışa sunulan ürünlerden Malatyalı yurttaşlar memnun.