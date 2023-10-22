Vatan Partisi Bursa'da Yeni İl Binasına Kavuştu

Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın yeni il binası törenle hizmete girdi.

Vatan Partisi Merkez Propaganda Büro Başkanı Çağdaş Cengiz, açılışta emperyalizme karşı direnen Filistin'in yanında olduklarını söyledi. Çağdaş Cengiz, "Emperyalizme karşı adımlarımız bu binadan yükselecek." dedi.

Törene yoğun katılım oldu. Katılanalar arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Danışmanı Bursalı İş İnsanı Emin Adanur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, AK Parti İl Sekreteri Süheyla Bülbül, meralarına kavuşmak içim eylemleriyle Türkiye gündemine damga vuran Hürriyet köylüleri temsilcileri ve çok sayıda partili vardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Danışmanı Bursalı İş İnsanı Emin Adanur, "Dilek Çınar çalışmaları yeni binamızda daha da hızlanacak." dedi.