Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirilirken gözaltı alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Buna göre, bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, yolculardan E.E.T'nin valizinde 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Ekipler, E.E.T'yi karşılamaya gelen F.A. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.K. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# malatya # uyuşturucu # operasyon
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