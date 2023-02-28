Malatya'dan acı haber: Depremde ölenlerin sayısı arttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin yaralandığını bildirdi.

Malatya'dan acı haber: Depremde ölenlerin sayısı arttı
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Asrın felaketinin etkilediği Malatya dün bir kez daha sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan artçı depremde enkazlardan 32 kişi kurtarıldı.

Artçı depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı, 40 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları 650 kişinin yer aldığı ekiplerle sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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