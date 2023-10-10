Maltepe'de Silahlı Saldırı! Bir Genç Yaralandı

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı gerçekleşti. İsmi belirlenemeyen genç, uğradığı saldırıda yaralandı.

Maltepe'de Silahlı Saldırı! Bir Genç Yaralandı
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Maltepe ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarında bir genç silahlı saldırıya uğradı. İdealtepe 50. Yıl Parkı yakınlarında gerçekleşen saldırıda genç bacağından yaralandı. Genç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce birkaç el ateş açılması sebebiyle yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor. Bir iddiaya göre saldırının uyuşturucu tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Maltepe'de silahlı saldırı

# İstanbul # maltepe # silahlı saldırı
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