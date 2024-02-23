Manisa’da 168 sikke ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 168 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’da 168 sikke ele geçirildi
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Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile kaçakçılığın önlenmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.Ç.’nin (26) ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyip, şüphelinin ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 168 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 12 adet tarihi obje, 6.4 gram metamfetamin ve 1 adet 7.62 çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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