Manisa'da 2 gündür aranan yaşlı kadın ormanda bulundu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musahoca Mahallesinde 29 Ağustos Salı günü kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Adile Köseoğlu'nu bulmak için köy halkı, jandarma, AFAD, AKUT ve ANDA ekipleri tarafından köpekler yardımıyla arama çalışmaları yürütüldü. Dün yapılan aramalarda bir sonuç çıkmazken bugün yapılan aramalarda yaşlı kadın akşam saatlerinde kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda bitkin bir vaziyette uyurken bulundu. Oldukça bitkin olduğu gözlemlenen yaşlı kadına olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı kadın daha sonra ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı tedavi altına alındı.