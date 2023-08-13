Manisa'da yangınla mücadelede kritik başarı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına 10 dakika içinde müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan ekiplerin çalışmasıyla bir saatte kontrol altına aldı.

MANİSA'DA OLAN YANGINA 10 DAKİKADA MÜDAHELE YAPILDI





Kayadibi Mahallesi'nde saat 18.30'da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 18.40'da müdahale etti. 5 helikopter, 11 arazöz ve 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden 19.32'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



