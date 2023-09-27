Mardin'de Film Gibi Kovalama! Tır Sürücüsü Kaçtı Polis Ekipleri Takip Etti

Filmlerde sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz trafikteki kovalamaca sahnelerinin bir benzeri Mardin'de yaşandı. Olayın gerçekleştiği adres Mardin'in Artuklu ilçesi oldu. Tır sürücüsü kaçtı, polis ekipleri kovaladı!

Mardin'de Film Gibi Kovalamaca!

İhbar sonucu Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir tırı takibe aldı. Ekipler, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tırı merkez Artuklu ilçesinde durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başlayınca filmlerdeki gibi bir kovalamaca ortaya çıktı. Polisin ısrarla takip ettiği tır, 3 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Olayın ardından sürücü gözaltına alınırken, araç da incelenmek üzere emniyete götürüldü.