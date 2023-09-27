Lise Öğrencileri Vergisiz Telefon Alabilir mi? Erdoğan Ne Dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Genel Seçimleri öncesinde verdiği müjdelerden biri olan öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, 2023 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, tek seferliğine mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabiliyorlar. Lise öğrencileri vergisiz telefon alabilir mi konusu ise vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor!

Lise Öğrencileri Vergisiz Telefon Alabilir mi?

Peki, lise öğrencileri vergisiz telefon alabilir mi? Hayır, lise öğrencileri vergisiz telefon alamazlar. Bu düzenleme, sadece üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri de bu düzenlemeden yararlanamıyor.

Öğrencilere Vergisiz Telefon Nasıl Alınır?

Öğrenciler, vergisiz telefon almak için öncelikle bir e-devlet şifresi almaları gerekiyor. E-devlet şifresini aldıktan sonra, e-devlet üzerinden "Öğrenci Bilgi Sistemi"ne giriş yaparak, "Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Başvurusu" adımından başvurularını yapabilirler.

Lise Öğrencileri İçin Vergisiz Telefon Geçerli mi?

Başvuruları onaylanan öğrenciler, vergisiz telefon ve bilgisayar satın almak için yetkili satış noktalarına başvurabilirler.

Vergisiz Telefon Ve Bilgisayar Satışı Ne Zaman Başladı?

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, 2023 yılı Temmuz ayında başlaması öngörülüyordu. Detaylar hakkında yakın zamanda bir açıklama yapılacak.

Vergisiz Telefon Ve Bilgisayar Satışı Kimleri Kapsıyor?

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, aşağıdaki şartları sağlayan öğrencileri kapsıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türkiye'deki bir üniversitenin ön lisans veya lisans programında aktif olarak öğrenim görmek

Öğrencinin öğrenim ücretini düzenli olarak ödemek

Vergisiz Telefon Ve Bilgisayar Satışında Fiyat Aralığı Nedir?

Vergisiz telefon satışında telefonların fiyatı 9500 TL'yi geçemiyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için herhangi bir son tarih belirlenmedi. Öğrenciler, bu düzenlemeden yararlanmak için diledikleri zaman başvuru yapabilirler.

Lise Öğrencilerinin Vergisiz Telefon Talebi

Lise öğrencilerinin bir kısmı, kendilerine de vergisiz telefon verilmesini istiyor. Lise öğrencileri, üniversite öğrencilerine sağlanan bu imkândan yararlanamamaktan dolayı mağdur olduklarını ifade ediyorlar. Lise öğrencilerinin bu talebine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu talebin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Detaylara dair bilgi geldiğinde sizlere ulaştırıyor olacağız.