Aile Gelir Belgesi Nasıl Alınır? KYK İçin Aile Gelir Belgesi Alma Yöntemi!

Aile gelir belgesi nasıl alınır ve nedir konusunda çok fazla soru geliyor. Aile gelir belgesi bir ailenin toplam gelirini gösteren bir belgedir. Bu belge, çeşitli resmi işlemler için gerekli olabilmektedir. Örneğin, devlet tarafından verilen burs, kredi veya yardım başvurularında aile gelir belgesi talep edilebilmektedir. Gelin detaylı olarak bu belgeyi nasıl alabilirsiniz inceleyelim!

Aile Gelir Belgesi Nasıl Alınır? En Kolay Yöntem Nedir?

Aile gelir belgesini almak için iki yol bulunmaktadır. Birincisi, e-Devlet üzerinden almaktır. İkincisi ise, ailenin herhangi bir gelir belgesini ibraz ederek ilgili kurumdan almaktır. E-Devlet Üzerinden Aile Gelir Belgesi Almak en kolay yöntemdir. Ancak bazen bazı kurumlar onun yerine diğer yöntemi kullanmanızı isteyebilir. E-Devlet üzerinden aile gelir belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

Kurumlar kısmından "Hazine ve Maliye Bakanlığı" seçeneğini tıklayın.

Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" seçeneğini tıklayın.

Açılan sayfada, "Aile Gelir Belgesi" seçeneğini tıklayın.

Aile gelir belgenizi görüntüleyin ve indirin.

Gelir belgesi ibraz ederek aile gelir belgesi almak bazı kurumların sizin için zorunlu tuttuğu bir yöntemdir.

Aile Gelir Belgesini E-Devlet Üzerinden Alabilirsiniz

E-Devlet'ten almaya göre biraz daha uğraştıran bu yöntem yine de oldukça basittir. Aile gelir belgesini almak için herhangi bir gelir belgesini ibraz ederek ilgili kurumdan da alabilirsiniz. Bu belge, maaş bordrosu, vergi levhası, serbest meslek makbuzu, kira gelir belgesi vb. olabilir.

Aile Gelir Belgesinin Gerekli Olduğu İşlemler

Aile gelir belgesi birçok alanda işinize yaramaktadır. Aile gelir belgesi ibraz etmenizin gerekli olduğu bazı işlemler şunlardır:

Devlet tarafından verilen burs, kredi veya yardım başvuruları

Yurt başvuruları

Evlat edinme başvuruları

Evlilik birliği içerisinde mal edinilmesi

Ücretli staj başvuruları

Öğrenci belgesi başvuruları

Aile gelir belgesi, çeşitli resmi işlemler için gerekli olan bir belgedir. Bu belgeyi e-Devlet üzerinden veya gelir belgesi ibraz ederek ilgili kurumdan alabilirsiniz.