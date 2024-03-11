Mardin’de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Mardin’de meydana gelen iş kazasında yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü, çöken iskele sonucu oluşan kazada 2 işçi yaralandı...

Mardin’de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı
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Mardin’de yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü, kazada 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin çalıştığı sırada iskele çöktü. Çökmeyle beraber işçiler de yığının arasına düştü. Yaşanan kazada 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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