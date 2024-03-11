Altın ve Bitcoin rekor kırdı! Yükseliş sürüyor...

Ons altın son 7 günde yüzde 4,64, son 1 ayda yüzde 4,45 ve yıl başından bu yana yüzde 3,06 yükseldi.Lider kripto para birimi Bitcoin son 1 yıl da yüzde 210’a yakın değer kazandı ve 69 bin 904 dolara kadar yükseldi. Hem altın hem de Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı.

Altının ons fiyatı önceki gün 2 bin 195 doları görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bitcoin de aynı şekilde 63 bin dolar seviyelerinde başladığı haftada 69 bin 904 doları gördü.

Bitcoin'de hareketelilik devam ederken yatırımcıların fiziki altına olan ilgisi de arttı. Sözcü'de yer alan habere göre, Diğer yandan Bitcoin'de oynak seyir borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgiye ve teknoloji sektöründeki finansal yükselişe devam ederken altındaki yükseliş ABD ekonomisinin soğumaya başlamasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerine bağlı olarak gerçekleşiyor. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, bu durum Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.

YATIRIMCILARIN GÖZLERİ FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARINDA

ABD'den gelen verilerin yanında FED Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklaması da piyasalar tarafından yakından takip edildi. Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti. Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." dedi.

ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı. Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de altın ve Bitcoin'deki gelişmelere ilişkin olarak, "Emtia ve Bitcoin’de yaşanan yükseliş yatırımcısını hem sevindirdi, hem de heyecanlandırdı. Ancak heyecana gerek yok, her şey beklendiği gibi oluyor. Bitcoin de, emtialar da iki yıldır zaten baskı altındaydı. Yani, gerçek değerinin altında seyrediyordu. Bu haftaki agresif yükselişlere dikkat! Çünkü sert yükselişler, sağlıklı değil. Sağlıklı ve kalıcı yükselişler için direnç seviyelerinin zamanla kırılması gerekiyor. Orta ve uzun vadede gidecek yolları var ama şimdi dinlenme zamanı." değerlendirmesini yapmıştı.