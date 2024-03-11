Bugün hava nasıl olacak? 11 Mart hava durumu...
Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. İşte 11 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 11 Mart 2024 hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- KIRKLARELİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu