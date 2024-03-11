Bugün hava nasıl olacak? 11 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 11 Mart 2024 hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor. İSTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor. KOCAELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.