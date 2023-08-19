Mardin'de toz fırtınası! Hayatı cehenneme döndürdü

Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yapan kum fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtınanın ne kadar zarar verdiği ise belli değil.

Mardin'de toz fırtınası! Hayatı cehenneme döndürdü
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Suriye Kamışlı'dan Türkiye'nin Mardin vilayetine gelen kum fırtınası dindirilemiyor. Yüksek toprak molekülleri ve kum parçacıkları olumsuz etkiliyor.

MARDİN'DE KUM FIRTINASI DİNMİYOR!

Mardin'de toz fırtınası! Hayatı cehenneme döndürdü - Resim : 1

Mardin'in Nusaybin ilçesi, Suriye'nin Kamışlı kentinden gelen toz taşınımının etkisi altında kaldı.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Vatandaşlar, sokaklarda sıcak hava ve tozdan dolayı bunaltıcı anlar yaşadı.



Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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