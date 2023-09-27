Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu! 1 Zanlı Tutuklandı
Mardin'de zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 12 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 1 zanlı da tutuklandı.
Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Zehir tacirlerine yönelik son operasyon Mardin'de gerçekleştirildi.
1 Zanlı Tutuklandı!
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların ardından bir şüpheliyi takibe aldı.
Söz konusu şüpheli C.T.'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 12 kilo 800 gram kubar esrar, 105 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 33 mermi, kalaşnikof şarjörü ekipler tarafından ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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