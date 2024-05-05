Marmaris'te otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Marmaris'te otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü!
Editör: Metehan Gül
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Olay, Marmaris Karayolu Çetibeli Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Marmaris'te otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü! - Resim : 1

Aracın motor bölümünden alevlerin çıktığını gören araç sürücüsü, otomobili yolun sağına çekti ve112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakolu ekipleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle aracı söndürme çalışmaları hız kazanırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alev topuna dönen otomobil yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Marmaris'te otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü!Marmaris'te otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Marmaris # yangın # alev aldı
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