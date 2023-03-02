Mehmet Şef yemek dağıttı Bakan Akar denetledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da çadır kent ve Mehmetçik Okulu'nu ziyaret etti. Ayrıca yemek dağıtılırken Şef Mehmet Yalçınkaya'yı gören Akar'ın Mehmet Şef ile olan samimiyeti de dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kentlere bakanların moral vermek için yaptığı ziyaretler sürüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Hatay'daki çadır kenti ziyaret etti.
Akar'ın ziyaret sırasında yemek dağıtmakta olan Şef Mehmet Yalçınkaya ile olan sohbeti dikkat çekti.
Mehmet Şef yemek dağıttı Bakan Akar denetledi pic.twitter.com/2fa8lbgpdA— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 2, 2023