Meriç ve Tunca Nehirlerinin Debisi Arttı!

Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan şiddetli yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinin artmasına neden oldu.

Meriç ve Tunca Nehirlerinin Debisi Arttı!

Edirne ve Bulgaristan'da şiddetli yağış etkili oldu. Yağışların artmasıyla birlikte son dönemlerde kuraklık nedeniyle dip seviyede akan nehirler de yeniden canlandı.

Bölgedeki Meriç Nehri'nin debisi sağanakların ardından saniyede 68 metreküpe ulaştı. Nehrin debisi kasım ayı başında saniyede 35 metreküp seviyelerinde akıyordu.

Ay başında 3 metreküp/saniye olan Tunca'nın debisi ise 2 kat artarak saniyede 6 metreküpe çıktı.

Nehir yataklarında kurak dönemlerde oluşan kum adacıkları da suyun yükselmesiyle gözden kayboldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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