İçişleri Bakanlığından 32 Bürokrata Soruşturma! Aydın Büyükşehir Belediyesindeki İhale Vurgunu Açığa Çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi her gün yeni bir skandala imza atıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 32 bürokrat hakkında verdiği soruşturma izni haberi büyük yankı uyandırdı.

FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın ihaleden önce SAMPAŞ firmasının ayarlandığı, ödenecek rakamların konuşulduğu ve firmaya yapılan 2.8 milyon liranın usulsüz verildiği itirafında bulunduğu ortaya çıktı.

Rayiç bedeli 30 milyon liralık ihalenin 3'te birini kendisine alan Karaarslan, ballı ihale karşlığı belediye bürokratlarına adeta rüşvet yağdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden SAMPAŞ şirketine 11 Ağustos 2015 tarihinde 1 milyon 988 bin 877 lira 58 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 558 bin 148 lira 50 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 297 bin 74 lira 24 kuruş olmak üzere toplam 2 milyon 811 bin 189 lira 32 kuruş ödeme yapıldığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, SAMPAŞ şirketi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ödemeden 26 gün sonra 26 Ocak 2016'da iki ayrı işlemde toplam 944 bin lirayı Erkan Karaarslan'ın şirketine transfer etti.

SAMPAŞ şirketine ihalesiz ödeme ayarlayan ve itirafçı olan Erkan Karaarslan, SAMPAŞ şirketinden aldığı paranın bir kısmını ise Aydın Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratlarının hesabına gönderdi.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, 2016'da Daire Başkanı Özlem Bayraktaroğlu'na 300 bin lira, Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 2015 ve 2016 yıllarında yaklaşık 115 bin lira, Genel Sekreter Yardımcı Bülent Bozbaş'a 5 bin lira, Daire Başkanı Egemen Emre Beşli'ye 20 bin 684 lira gönderdiği tespit edildi.

Bu kişilerin hala aynı görevlerde olmasına tepki ise Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Zühre Genişel’den geldi. Genişel, "İçişleri Bakanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Çerçioğlu’na hakkında soruşturma izni verdi, sürecin takipçisi olmaya, kamunun kaynaklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.