Türkiye ve Yunanistan 5. Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısının Tarihi Belli Oldu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı 7 Aralık'ta Atina'da gerçekleştirilecek.
Yunan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakat uyarınca 7 Aralık 2023'te Atina’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Yunanistan ve Türkiye arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için Atina’ya gidecekler.
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