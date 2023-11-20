Türkiye ve Yunanistan 5. Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısının Tarihi Belli Oldu

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı 7 Aralık'ta Atina'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Yunanistan 5. Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısının Tarihi Belli Oldu
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Yunan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakat uyarınca 7 Aralık 2023'te Atina’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Yunanistan ve Türkiye arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için Atina’ya gidecekler.

# türkiye # yunanistan
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