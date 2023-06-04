Düğün kana bulandı: Ölü ve yaralılar var

Gürlevik Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İskender Karamıh (18), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.