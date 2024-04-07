Mersin'de hurdalık yangını: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'de hurdalık yangını: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Say Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı.

Yangını fark eden ailenin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın  yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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# Mersin # hurdalık # yangın
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