Mersin'de operasyon! 6 milyon makaron yakalandı

Mersin'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

Mersin'de operasyon! 6 milyon makaron yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'DE KOM ŞUBE BAŞARISI

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe genelinde kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, şüpheli Y.E.K'ye ait kamyonda 6 milyon 100 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Şüpheli Y.E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# makaron # Mersin # emniyet müdürlüğü
Çok Okunanlar
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Wagner lideri Prigojin öldü mü?
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre son dakika depremleri...
Öne Çıkanlar Wagner lideri Prigojin kimdir? - Ulusal Kanal Wagner lideri Prigojin kimdir? - Ulusal Kanal Nene Hatun yangına müdahale için Çanakkale'de! Nene Hatun yangına müdahale için Çanakkale'de!