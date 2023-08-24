Mersin'de operasyon! 6 milyon makaron yakalandı
Mersin'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN'DE KOM ŞUBE BAŞARISI
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe genelinde kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, şüpheli Y.E.K'ye ait kamyonda 6 milyon 100 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Şüpheli Y.E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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