Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Son olarak Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı önemli bir çalışmaya imza attı. Ekipler, Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 4 kişiyi takibe aldı.

Çalışmalarda, daha önce satılan silahlarından birinin "şüpheli ölüm" olayında kullandığı saptandı.

Belirlenen adreslere ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca, av tüfeği, dürbün, 3 bıçak, 2 şarjör ve 37 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.