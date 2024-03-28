Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Son olarak Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı önemli bir çalışmaya imza attı. Ekipler, Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 4 kişiyi takibe aldı.

Çalışmalarda, daha önce satılan silahlarından birinin "şüpheli ölüm" olayında kullandığı saptandı.

Belirlenen adreslere ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca, av tüfeği, dürbün, 3 bıçak, 2 şarjör ve 37 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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