Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 2 şahıs yakalandı

Mersin'in Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 2 şahıs yakalandı

Mersin'in Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 kilo 915 gram kubar esrar, bin 785 kök kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

# uyuşturucu # Mersin # erdemli # İl Jandarma Komutanlığı
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