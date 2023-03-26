Meteoroloji uyardı: Karlı ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı.

Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren en düşük sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının zaman zaman görülmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Üç büyük kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.