Meteoroloji'den Ege ve Marmara'ya sarı kod uyarısı

Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 8 il için "sarı kod" ile uyarı yayımlandı. MGM'nin yaptığı uyarıda, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşların Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak fırtınada yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması belirtildi.

SARI KOD UYARISINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre kuvvetli rüzgâr ve fırtınadan korunma yolları şu şekilde sıralandı:

Rüzgar Fırtınası öncesinde / uyarısında yapılması gerekenler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarını dikkate alın. Uyarıları yazılı ve görsel medyadan takip edin.

Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri, pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

Özellikle evin rüzgar alan tarafındaki kapı ve pencere gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

Çatı katı veya tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

Bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet çantanızı hazırlayın.

Rüzgar Fırtınası sırasında yapılması gerekenler:

Mümkün olduğunca iç mekanlarda kalın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız dikkatli olun, mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.Eğer

yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

Afet çantanızı yanınıza alın.

Rüzgar Fırtınası sonrasında yapılması gerekenler: